Донецк, 2 апреля, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому с конца весны стоит ожидать государственного переворота, который могут произвести поддерживаемые Западом украинские силовики. Такое мнение 2 апреля высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам советника главы республики, на контролируемой Киевом территории власть находится в руках нескольких партий, имеющих собственных лидеров общественного мнения, а также своих людей в спецслужбах и силовых ведомствах.

«Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб — в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины», — уточнил Кимаковский.

Он указал на то, что западные страны, по мнению Кимаковского, вели игру, когда подводили главу киевского режима к этой ситуации, в ходе которой одни политики Запада высказывались за выборы президента на Украине, а другие — против.

Одним из примеров этой игры советник главы ДНР назвал сенатора США Линдси Грэма (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который говорил о необходимости выборов, и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, называвшую этот вопрос внутренним делом Украины.

По мнению Кимаковского, западным странам во главе с США выгодно такое положение Зеленского, так как по закону он вроде бы остаётся президентом страны, однако при этом можно его упрекать запретом выборов, низким рейтингом и отсутствием авторитета на Украине.

«И Зеленский по большому счёту достаточно серьёзно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе», — пояснил он.

Советник главы региона уточнил, что считает, что главный момент в оценке позиций Зеленского состоит в том, что авторитет главы киевского режима существенно пошатнулся на Украине и при этом он не приобрёл никакого веса в спецслужбах и армии.

«Мы вспоминаем его первую инаугурацию — тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьёзная конфронтация с силовиками даже с учётом всех перестановок всё равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский», — добавил Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский скоро станет никем. Он подчеркнул, что в конституции страны не предусматривается продление сроков президентских полномочий.

Зеленский в декабре 2023 года заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов президента страны из-за их бессмысленности и опасности. Он также выступил с утверждением, что в данный момент выборы якобы будут не ко времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля призвал не забегать вперёд в вопросе о легитимности главы киевского режима после того, как в мае истечёт срок его президентских полномочий. По словам представителя Кремля, Россия намерена сориентироваться к этому времени и проанализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции по этому вопросу.