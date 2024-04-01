Париж, 1 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с 1 апреля нелегитимно находится на посту. Такое мнение 1 апреля высказал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборы в депутаты Европарламента Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями», — отметил он.

По словам Филиппо, отмена Зеленским выборов президента обусловлена ростом негативного отношения украинцев к главе киевского режима и к конфликту с Россией.

Политик также назвал позором то, что происходящее на Украине в том числе финансирует и Франция.

Как сообщило ИА Регнум, 31 марта бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский скоро станет никем. Он пояснил, что в конституции страны не предусмотрено продление сроков полномочий президента.

Глава киевского режима в декабре 2023 года заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов президента страны из-за их опасности и бессмысленности. По утверждению Зеленского, в данный момент выборы на Украине якобы будут не ко времени и поэтому о них не стоит говорить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля призвал не забегать вперёд в вопросе о легитимности Зеленского после истечения срока его президентских полномочий в мае 2024 года. Он уточнил, что Москва собирается ориентироваться к этому времени и проанализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции по этому вопросу.