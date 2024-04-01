Москва, 1 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд в вопросе о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского после истечения срока его президентских полномочий в мае. Он заявил об этом 1 апреля на брифинге.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я не стал бы сейчас забегать вперёд. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента [Украины] истекут», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что российская сторона намерена ориентироваться к этому времени и проанализировать ситуацию, чтобы заявить свою позицию по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 31 марта заявил, что Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий. Он подчеркнул, что выборы президента на Украине состоялись бы, если бы она была демократической страной, однако, по его мнению, она перестала быть таковой при Зеленском.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. По его утверждению, в настоящее время в стране выборы якобы будут не ко времени, а потому о них не стоит говорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя 22 марта заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине сделает его нелегитимным с 21 мая. Дипломат уточнил, что зарубежные партнёры просят Россию провести переговоры с Киевом, являющимся недоговороспособным в принципе и запретившим переговоры с Москвой.