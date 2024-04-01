Благовещенск, 1 апреля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Спасательную операцию на руднике «Пионер» в Зейском округе Амурской области завершили 1 апреля в связи с риском повторного обрушения горной породы. Об этом сообщили в АО «Покровский рудник».

Кадр из видео МЧС РФ

Решение приняли, основываясь на рекомендациях технического совета, состоящего из представителей трёх профильных проектных институтов и организаций, непосредственного самого рудника, МЧС и ФГУП «Военизированная горноспасательная часть». Специалисты заняты подготовительными работами по устранению угрозы повторного обвала.

Результаты бурения в руднике показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

Как случилось обрушение

Утром 19 марта (вечером 18 марта по московскому времени) произошёл прорыв горной породы. Объём прорыва составил более 190 куб. м. Вследствие этого под завалами оказались 13 шахтёров, приехавших на заработки из других регионов, в том числе из Башкирии.

Сразу же в день обрушения в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасательные работы также начались незамедлительно, в них приняли участие более 200 специалистов, в том числе из главного управления ведомства и психологи МЧС. В ходе работ в места возможного нахождения горняков пробурили восемь скважин.

Президент России Владимир Путин в тот же день заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по сложившейся на руднике ситуации и дал указания о принятии всех возможных мер для спасения шахтёров, которые могут оставаться в живых.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ, спустя время, после проведённой проверки, региональное управление СК возбудило ещё одно дело по статье о халатности. Правоохранители задержали управляющего директора рудника, предъявили ему обвинение и арестовали.

В оперативных службах 27 марта сообщили, что авария на руднике могла произойти из-за скопившейся на дне карьера воды, которая прорвалась в выработки, а вместе с ней провалилась порода.

Как помогут семьям погибших

Семьи погибших шахтёров получат выплаты в размере их годового заработка, их дети — ежемесячные компенсации до достижения совершеннолетия. Губернатор Орлов заявил, что семьи погибших также получат материальную помощь из резервного фонда регионального правительства.