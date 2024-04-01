Белгород, 1 апреля, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника на территории Белгородской области. Об этом сообщили 1 апреля в Минобороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Дрон самолётного типа сбили около 17:00 мск.

В этот же день украинские боевики обстреляли село Дунайка в Грайворонском районе Белгородской области. В результате атаки погибла женщина, в момент обстрела она находилась на улице. Кроме того, в селе были повреждены четыре домовладения, хозяйственная постройка и три автомобиля, а также линии газо — и электроснабжения.

Также 31 марта три украинских беспилотника ликвидировали в Ярославской области. Атаку киевского режима пресекли около 06:00 мск дежурные средства ПВО.