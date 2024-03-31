Ярославль, 31 марта, 2024, 07:23 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что утром 31 марта была пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку на Ярославскую область.

Yarregion.ru Ярославская область

По информации оборонного ведомства, около 06:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотника ВСУ.

О последствиях падения дронов подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 31 марта на территории всей Украины взвыли сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Накануне воздушную тревогу объявили и не прекращали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 05:00 мск на территории всей Украины работали тревожные сирены.

На Украине поздним вечером 30 марта прогремели взрывы в Харьковской области.