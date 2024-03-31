Белгород, 31 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило 31 марта Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Дрон самолётного типа был уничтожен около 17:00 мск.

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 марта Министерство сообщало об уничтожении трёх беспилотников ВСУ над Ярославлем. Дроны были уничтожены силами ПВО около 6:00 мск.

Днём ранее, 30 марта, над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотника. Ещё один БпЛА атаковал автомобиль, пострадавших в результате происшествия не было.

Утром 31 марта на территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Минобороны сообщило, что средства ПВО нейтрализовали десять снарядов, выпущенных ВСУ реактивными системами залпового огня Vampire. Кроме того, в результате обстрелов региона со стороны ВСУ 31 марта один мирный житель погиб и ещё один получил ранения, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.