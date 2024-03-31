Белгород, 31 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Дунайка в Грайворонском районе Белгородской области, в результате погибла женщина. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 31 марта в Telegram-канале.

Телеграм канал «Настоящий Гладков» t. me/vvgladkov

«К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Он отметил, что в селе повреждены четыре домовладения, хозяйственная постройка и три автомобиля, а также линии газо — и электроснабжения.

Ранее в этот день ВСУ атаковали с помощью беспилотников село Долгое в Валуйском районе и село Цаповка в Борисовском районе. В Долгом повреждена ЛЭП, в Цаповке сгорел автомобиль возле сельхозпредприятия, ещё три машины повреждены, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта средства ПВО сбили десять воздушных целей на подлёте к городу, пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. Ей оказали помощь в связи с ожогом руки.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области и атакуют их с помощью БПЛА. Так, в Белгороде 29 марта в результате удара беспилотника в жилой дом погиб один человек, ещё трое получили ранения.