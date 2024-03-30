Белгород, 30 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ атаковал в Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил 30 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Kirill Zarubin/AP/TASS

По его словам, инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате атаки никто не пострадал.

30 марта ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, ранения получила девочка-подросток. Обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.