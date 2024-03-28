Москва, 28 марта, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров не согласился с постпредом РФ при ООН Василием Небензей в вопросе сроков нахождения у власти главы киевского режима Владимира Зеленского и его легитимности.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ Keystone Press Agency /Global Look Press Владимир Зеленский

Небензя 22 марта заявил, что Зеленский утратит свою легитимность 21 мая, по истечении срока своих полномочий, так как им принято единоличное решение не проводить на Украине выборы главы государства. Дипломат отметил, что зарубежные партнёры просят Россию провести переговоры с Киевом, который «в принципе недоговороспособен» и запрещает какой-либо диалог с Москвой.

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«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживём до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — отметил в Лавров в интервью «Известиям».

Он прокомментировал указ, которым Зеленский запретил себе и кому-либо из украинского руководства вступать в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Глава государства, пояснил министр, не раз говорил о возможном обсуждении мирного урегулирования конфликта, чтобы убедиться в серьёзности этого процесса, либо в надежде на это.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявлял, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. По его словам, выборы будут «не ко времени», поэтому речь о них вести не стоит.

На утрату Зеленским легитимности после 21 мая указывал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он напомнил, что в украинской конституции не предусматривается отмена выборов главы государства в период действия военного положения. Бывший депутат Верховной рады Валерий Карпунцов добавил, что речь будет идти об узурпации власти, а это квалифицируется по уголовному кодексу.

По мнению Лаврова, Запад подталкивал киевский режим к проведению выборов на Украине ради собственных интересов. Заявления Зеленского об отмене выборов он назвал очередной инсценировкой, направленной на удержание власти. По словам российского министра, Западу в этой ситуации хотелось бы иметь больше гибкости, так как уже ясно, что блицкриг против РФ оказался иллюзией.