Москва, 27 марта, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Тема легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым. Такое мнение 27 марта корреспонденту ИА Регнум высказал российский политолог Владимир Корнилов, комментируя мнение о том, что Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность Зеленского по окончании в мае 2024 года срока его полномочий.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Корнилов отметил, что данная тема и раньше не особо обсуждалась в обществе, а сейчас она находится под запретом. Это можно судить по реакции некоторых украинских деятелей, например, депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), который относится к считающейся оппозиционной партии, если слово «оппозиция» применимо к современной ситуации на Украине, отметил Корнилов.

«Когда депутат вернулся из западных стран, он прямо заявил, что никто не имеет права сомневаться в легитимности Зеленского после истечения его полномочий. Учитывая тот факт, что он всегда транслирует коллективное мнение Запада, то можно сделать вывод, что такое резкое заявление депутат сделал не случайно», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что условная оппозиция на Украине несколько оживилась по мере приближения срока окончания полномочий Зеленского. Были проведены консультации с западными деятелями, но в публичное пространство мнение о том, что глава киевского режима теряет свою легитимность в мае, не выносилось. Поэтому, действительно, можно наблюдать скоординированную попытку замолчать эту очень болезненную для Зеленского тему, но это не делает его более легитимным.

Западу сейчас невыгодно, чтобы тема легитимности Зеленского поднималась, так как тогда теряется легитимность всей украинской власти. Запад не заинтересован сейчас дестабилизировать ситуацию на Украине, подчеркнул Корнилов.

Он отметил, что и сам Зеленский стал более сговорчивым, когда с ним обсуждают всевозможные кадровые назначения. Отставка Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности Украины и ряд других кадровых перестановок тому свидетельство. Возможно, это был предмет торга с Западом.

Политолог не исключил переформатирование правительства Украины в ближайшее время, чтобы сделать Зеленского более покладистым и сговорчивым.

«Тема легитимности является своеобразным крючком для Зеленского. Ведь сейчас её не обсуждают, а через какое-то время её можно снова вспомнить. То есть это крючок, которым всегда можно будет подцепить Зеленского любому, кто это захочет сделать», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на киевского политолога Андрея Золотарёва сообщило, что западные союзники могли запретить политикам на Украине обсуждать легитимность Зеленского по окончании в мае 2024 года срока его полномочий. По мнению политолога, это может угрожать политической дестабилизацией.

При этом снижение активности дискуссий о легитимности Зеленского также, вероятно, связано с политической пассивностью отставного главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он уверен, что многих не устраивает статус-кво и нынешняя власть на Украине, также не улучшается ситуация в стране и на фронте. Скорее всего, в настоящее время наблюдается лишь временная стабилизация внутриполитической жизни Украины, заключил Золотарёв.

Обвинённый Киевом в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 13 февраля написал, что, согласно конституции, полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая. По его мнению, любое непредусмотренное законом продление таких полномочий называется словом «узурпация»

Украинское издание «Страна. ua» 14 февраля написало, что соперники главы киевского режима могут использовать утрату им полномочий 21 мая, указав на его нелигитимность. По мнению журналистов, в числе противников главы киевского режима может оказаться и экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москву не сильно заботит вопрос о возможности президентских выборов на Украине. Он напомнил, что Запад настойчиво советовал Зеленскому провести такие выборы.