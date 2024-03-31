Москва, 31 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки и отразили девять контратак противника за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 марта на брифинге.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По данным ведомства, на авдеевском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны Украины. Бои шли у посёлков Новгородское, Майорск и села Розовка в ДНР.

Девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ отражены у населённых пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское в ДНР.

«Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы группировки «Центр» подбили очередной американский танк Abrams, переданный ВСУ, на авдеевском направлении. Его поразил беспилотник «Ланцет». По данным Минобороны, до 29 марта было уничтожено уже пять танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

По оценке военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, российским военным осталось освободить два села для выхода на оперативный простор к западу от Авдеевки. Он отметил, что ближайшее к линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км. Изначально ВСУ оборонялись по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое. Теперь бои продолжаются только за Бердычи, Орловка и Тоненькое находятся под полным контролем российский войск. В случае падения Семёновки на пути ВС России долгое время не будет населённых пунктов, заключил аналитик.