Берлин, 31 марта, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Российской армии осталось захватить два села для выхода на оперативный простор к западу от города Авдеевка в ДНР, заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Он добавил, что ближайшее к линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км.

«Пустующая территория к востоку от них может стать для российских военных оперативным простором», — привело слова Рёпке Spiegel.

По его словам, изначально ВСУ оборонялись по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Теперь бои продолжаются только за Бердычи, Орловка и Тоненькое находятся под полным контролем российский войск, сказал он. В случае падения Семёновки на пути ВС России долгое время не будет населённых пунктов, заключил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал вероятность продвижения ВС России на шести участках. По его словам, обстановка постепенно усложняется, а российские силы могут прорваться в глубину украинских боевых порядков. Российские войска основные усилия сосредотачивают в районах населённых пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино, отметил Сырский.

За неделю в российский плен сдались 18 украинских боевиков, подтвердил 30 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На авдеевском направлении за это время было отражено 64 контратаки ВСУ, потери противника составили свыше 1870 военнослужащих. Существенные потери ВСУ несут и на других участках фронта, добавил генерал-лейтенант.