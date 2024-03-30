Благовещенск, 30 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Новую, восьмую по счёту, разведывательную скважину начали бурить на руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы 13 горняков. Об этом сообщает 30 марта пресс-центр управления МЧС по региону.

МЧС России. Кадр из видео

Восьмую скважину на новом участке бурит установка, которая работала на четвёртой скважине, но не вышла в расчётную точку из-за горно-геологических условий.

«Из 370 пробурено 40 метров», — уточнили в ведомстве.

Бурение продолжается в четырёх скважинах. Горноспасатели пытаются попасть в места, где могут находиться люди, а также установить состояние выработок, присутствие в них воздуха, воды, пульпы и горной массы.

Отмечено, что пятую скважину пробурили на 231 из 295 м, шестую — на 226 из 315, седьмую — на 85 из 255. Ранее пробуренные скважины подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках. Из-за опасности повторного прорыва горной массы и воды, а также обрушения борта карьера приостановлены работы в горных выработках шахты ниже зоны затопления.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта на шахте «Пионер» произошёл обвал породы, на глубине 120 м оказались заблокированы 13 горняков. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м, вдвое больше, чем считалось первоначально.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (ст. 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение.