Белгород, 31 марта, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Утром 31 марта российские средства ПВО нейтрализовали 10 реактивных снарядов украинской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — написали в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили реактивные снаряды в небе над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил граждан о ракетной опасности. Губернатор призвал население не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Вечером 30 марта в Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал. У автомобиля были повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

В этот же день под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших. В одном из частных домовладений осколками снаряда были повреждены летняя кухня и сарай.