Белгород, 31 марта, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил утром 31 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в Telegram-канале.

Пост о ракетной опасности глава Белгородской области опубликовал в 07:01 мск.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта в Белгородской области уничтожили за сутки пять украинских беспилотников самолётного типа. Российские силы ПВО сбили первый дрон около 07:30 мск, второй был ликвидирован в течение получаса после первого. Третий — около 14:00. Четвёртый БПЛА, который ВСУ направили на Белгородскую область, сбили спустя 20 минут. Около 15:15 в регионе пресекли ещё одну попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.

В Белгородской области 30 марта из-за обстрела ВСУ без света остались хутора Мухин и Панков, а также посёлок Первомайский. В результате украинской атаки оказалась повреждена линия электропередачи. Пострадавших среди населения не было.

В Белгороде 29 марта в результате удара беспилотника в жилой дом погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль, сообщил Вячеслав Гладков.