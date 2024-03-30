Белгород, 30 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка в Белгородской области, сообщил 30 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Известия/Сергей Венявский

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай. Подомовой обход территории продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, ранения получила девочка-подросток. Обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также 30 марта украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Токмак Запорожской области.

Ранее 30 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников ВСУ самолётного типа.