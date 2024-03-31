Каир, 31 марта, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире 31 марта. Об этом заявил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», ссылаясь на источник в силовых структурах Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По словам информатора, Катар и Египет как посредники между Израилем и Палестиной продолжают предпринимать совместные усилия для достижения прогресса в переговорах.

В последний раз переговоры проходили в Дохе с 18 марта. 26 марта СМИ писали, что делегация Израиля планирует уехать, так как переговоры зашли в тупик.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие армии Израиля обстреляли толпу в секторе Газа, которая ожидала раздачи продовольствия, в результате чего погибли как минимум 19 человек.

Израильская авиация 24 марта нанесла удары по ливанскому городу Баальбеку. По утверждению Армии обороны Израиля, этот город считается оплотом ливанского шиитского движения «Хезболла».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 марта в интервью изданию Politico заявил, что израильские Вооружённые силы уничтожили три четверти всех подразделений палестинского движения ХАМАС. По его словам, военная операция в секторе Газа, за первые пять месяцев которой ЦАХАЛ ликвидировала около 13 тысяч боевиков, завершится в течение ближайших двух месяцев.