Газа, Палестина, 24 марта, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Израиля обстреляли толпу в секторе Газа, которая ожидала раздачи продовольствия, в результате чего погибли как минимум 19 человек. Об этом 24 марта сообщил телеканал Al Jazeera.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

По информации источника, танкисты армии Израиля открыли огонь из пулемётов по мирным жителям, ожидавшим раздачи муки и гуманитарной помощи.

Отмечается, что ещё 24 человека в результате этого получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта израильская авиация нанесла удары по ливанскому городу Баальбеку. По утверждению Армии обороны Израиля, этот город считается оплотом ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года после атаки палестинского радикального движения ХАМАС на израильскую территорию, сопровождавшейся убийствами жителей приграничных населённых пунктов и захватом заложников.

ХАМАС назвало эту акцию ответом на действия Тель-Авива против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого израильские власти объявили о полной блокаде Газы, начали там военную операцию и стали наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.