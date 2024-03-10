Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«Мы уничтожили три четверти всех боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части военных действий… (Боевые действия. — Прим. ред.) займут не более двух месяцев», — указал Нетаньяху.

По его словам, спустя пять месяцев после начала активных боевых действия в секторе Газа Армия обороны Израиля ликвидировала около 13 тысяч боевиков ХАМАС, в то время как уровень смертности среди гражданского населения, по оценкам Нетаньяху, составил до 20 тысяч человек.

При этом, согласно данным главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, за месяцев с момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате ударов со стороны израильских вооружённых сил погибли более 30 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети, ещё около 70 тысяч человек пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит боевые действия в секторе Газа, пока не добьётся полного уничтожения и победы над ХАМАС.

Позднее он представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после победы над палестинским движением ХАМАС и завершения операции ЦАХАЛ. Как отметил советник главы правительства Дмитрий Гендельман, предложенный план предусматривает, что Израиль оставит за собой полную свободу действий на территории палестинского анклава, а на границе между сектором Газа и Египтом будет установлен «южный заслон», чтобы помешать усилению террористических группировок в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху своими действия в отношении сектора Газа больше вредит Израилю, настраивая весь мир против себя. При этом американский лидер отметил, что Вашингтон несмотря ни на что продолжит поддерживать Израиль.