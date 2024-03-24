Бейрут, 24 марта, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушные удары по городу Баальбеку на востоке Ливане, сообщило 24 марта агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В этом сообщении указанный населённый пункт называется оплотом ливанского шиитского движения «Хезболла». Позднее израильская армия сообщила, что целью атаки стал производственный цех, в котором якобы хранили пусковые ракетные установки.

В ЦАХАЛ уточнили, что ранее эти системы использовались для ударов по Израилю. Так, с территории Ливана было выпущено 50 ракет, часть из которых удалось перехватить. Остальные снаряды упали на открытой местности.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта телеканал Al Mayadeen распространил информацию о том, что израильская армия армия нанесла авиаудары по окрестностям Баальбека. Авиация Израиля атаковала объекты в четырёх районах, включая Дар-эль-Амаль и Джурд-Тарая.

Одной из целей стало предприятие по производству оливкового масла. В результате этого нападения погиб мирный житель и ещё несколько получили ранения. Кроме того, ударам подверглись один объект вблизи школы аль-Мехди в Шимстаре, бензозаправка в Дии и пригород Тарая.