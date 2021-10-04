Москва, 30 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследование теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили 30 марта в пресс-службе СКР.

Global Look Press/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Александр Бастрыкин

Председатель СК обратил внимание на задачу установления всех событий, предшествующих теракту, что позволит установить круг соучастников и заказчиков.

Отмечается, что следствие установило личности 134 погибших в результате теракта. В СК добавили, что работа следователей, криминалистов ведётся в круглосуточном режиме.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.