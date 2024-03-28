Красногорск, 28 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало новый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Известия/ Павел Волков

В обновлённом списке по состоянию на 09:00 мск 28 марта 124 фамилии, в том числе 77 в графе «Госпитализирован». Остальные имена значатся в графе «Выписан».

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что трое пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» остаются в крайне тяжёлом состоянии. Состояние 18 пострадавших, в том числе трёх детей, остаётся тяжёлым.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.