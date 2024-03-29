Москва, 29 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» координировал неустановленный мужчина через Telegram. Об этом 29 марта сообщил Следственный комитет РФ.

Thomas Trutschel/picture alliance / photothek/TASS

«Обвиняемые сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооружённого нападения путём голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по его указанию террористы после нападения поехали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы после прибытия в Киев получить обещанное им вознаграждение.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Следственный комитет сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. В ведомстве отмечали, что имеются подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и устроили пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.