Москва, 29 марта, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» боевики собирались бежать в Киев за вознаграждением. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС

«Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле», путём голосовых сообщений через мессенджер «Телеграм» координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего её пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён вечером 22 марта. Вооружённые боевики сначала открыли стрельбу, а затем устроили пожар. Четверых подозреваемых в совершении теракта на следующий день задержали в Брянской области.

По состоянию на вечер 29 марта в результате атаки погибли 144 человека. В Центре медицины катастроф ранее сообщили, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382 человек.

Всего вместе с подозреваемыми в пособничестве в теракте было задержано 12 человек, девять из которых арестованы по решению суда. Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно», сообщил президент России Владимир Путин.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Вместе с тем СК пояснил, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины.