Ереван, 30 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана были размещены по личной просьбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил 30 марта в интервью порталу 24News посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Юрий Смитюк/ТАСС

Размещение было произведено за счёт средств РФ, при этом власти Армении так и не узаконили эти посты, отметил посол.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра (Пашиняна. — Прим. ред.) были за российский счёт размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — сказал Копыркин.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД РФ заявил, что присутствие российских пограничников и 102-й российской военной базы России является единственной реальной гарантией суверенитета Армении. Так ведомство прокомментировало подготовленный под руководством бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена доклад об «углублении отношений» ЕС и Армении. Утверждения о том, что вывод российских военнослужащих укрепит военный потенциал Армении, МИД назвал опасной демагогией.

Пашинян 12 марта заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. 27 марта спикер армянского парламента Ален Симонян отметил, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решён.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.