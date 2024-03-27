Ереван, 27 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решён, Москва и Ереван больше его не обсуждают. Об этом 27 марта заявил спикер армянского парламента Ален Симонян на брифинге.

Николай Малышев/ТАСС

«Для Армении это уже решённый вопрос, я не думаю, что здесь идет какая-то дискуссия. Делается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения. Это было межведомственное соглашение, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их бремя», — сказал Симонян.

По его словам, сейчас больше нет необходимости облегчать это бремя и эта помощь Армении не нужна.

Он добавил, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа 2024 года.

Кроме того, Симонян заявил, что Россия и Армения не обсуждают вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы, которую они охраняют с 1992 года. По его словам, это не тот случай.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. По его словам, это рабочий, а не политический процесс.

Также он сообщил, что пограничная служба Армения уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц без содействия Москвы. По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам, поблагодарили за службу в аэропорту с момента обретения Арменией независимости, а также за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии ведомств двух стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.