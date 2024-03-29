Москва, 29 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Присутствие российских пограничников и 102-й российской военной базы РФ является единственной реальной гарантией суверенитета Армении. Об этом 29 марта заявили ТАСС в МИД России.

Владимир Смирнов/ТАСС Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали подготовленный под руководством бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе».

«Предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу. Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении», — отметили в МИД.

Также там назвали опасной демагогией утверждения о том, что вывод российских военнослужащих как-то укрепит военный потенциал республики.

Отмечается, что Запад, заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности, не предлагает ничего конкретного взамен.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решён. При этом он добавил, что Россия и Армения не обсуждают вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы. По его словам, это не тот случай.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 марта заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. По его словам, это рабочий, а не политический процесс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада.