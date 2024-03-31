Наступивший, 766-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением слов Зеленского, который в интервью американскому новостному телеканалу CBS впервые допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как стране удастся выйти на границы 1991 года. Ранее возврат к этим границам был обязательным для Киева условием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава киевского режима указал, что для выхода украинских вооружённых формирований на границы 2022 года сил нынешней Украины недостаточно.

Ранее обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую военную помощь.

О том, что российские войска продвигаются на фронте, в то время как ВСУ испытывают трудности с количеством оружия, заявил накануне, 29 марта, в интервью немецкой газете Bild советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Украина не в состоянии решить проблему с нехваткой оружия, готовятся различные сценарии. Идею заморозки конфликта он не поддержал.

Тем временем расчёты «Гиацинт-Б» поражают миномётные расчеты противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

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Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчётов ведутся с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов, информирует Минобороны 30 марта.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.