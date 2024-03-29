Берлин, 30 марта, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются на фронте, в то время как ВСУ испытывают трудности с количеством оружия. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Мы находимся в обороне, а они [ВС России] давят. Они продвигаются всё дальше вперёд. К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов. Мы не можем решить проблему с нехваткой оружия, готовимся к различным сценариям», — сказал Подоляк.

При этом он предположил, что российские войска не готовы к крупномасштабному наступлению, но будут и дальше давить, а без оружия украинцы не смогут нарушить логистику снабжения ВС РФ.

Подоляк не поддержал идею заморозки конфликта. К этому ранее призывал глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених.

По словам советника главы офиса Зеленского, Россия не готова сейчас заморозить конфликт. К тому же некоторые европейские союзники Киева «боятся выиграть» в конфликте, заключил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Германии Борис Писториус выступил против идеи заморозки конфликта на Украине. Он считает, что такой шаг будет полезен только России и президенту Владимиру Путину. Навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта, может привести к усилению позиций Москвы и продолжению боевых действий, добавил Писториус.

Газета Financial Times написала, что Россия завладела инициативой на фронте из-за провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, дефицита у противника боеприпасов и живой силы. К тому же у ВСУ не было надёжных оборонительных линий, поэтому подразделения ВС РФ уверенно продвигались вперёд и брали под контроль участки вдоль линии фронта.