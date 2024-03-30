Ереван, 30 марта, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Армянские банки прекращают с 30 марта обслуживание карт «Мир». Об этом сообщили в платёжной системе Армении ArCa.

Карта «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платёжной системы «Мир» — получила 19 марта официальное уведомление от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир»․

В Армении работает 53 отделения банка, 22 из них в Ереване, кроме того, клиентам доступно более 190 банкоматов в стране. Карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков, кроме «ВТБ Армения», являющегося дочерней организацией российского ВТБ.

В союзе банков Армении пояснили, что решение о прекращении обслуживания карт принято из-за риска вторичных санкций.

Вместе с тем армянский Центробанк уточнил, что коммерческие банки страны самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать.

Как сообщало ИА Регнум, в Казахстане банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир» с 27 февраля.

С 3 апреля добавление и использование карт платёжной системы «Мир» в сервисе Samsung Pay будет недоступно.

В компании порекомендовали владельцам устройств при оплате в общественном транспорте использовать другие способы оплаты проезда.

Вместе с тем подчёркивается, что в Белоруссии Samsung Pay продолжит функционировать без каких-либо изменений. Пользователи по-прежнему смогут добавлять и использовать в Samsung Pay карты платежных систем Visa и Mastercard.

Вместе с тем в феврале Национальная система платёжных карт (НСПК) попала под американские санкции. В компании заверили, что это не скажется на работе платёжных сервисов в России.

Отмечалось, что работа сервисов платёжной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей будут осуществляться в штатном режиме.