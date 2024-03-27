Москва, 27 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Начиная с 3 апреля текущего года добавление и использование карт платёжной системы «Мир» в сервисе Samsung Pay будет недоступно. Об этом сообщается на сайте корпорации.

imago stock&people/Global Look Press

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступнo. При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в сообщении.

В компании порекомендовали владельцам устройств при оплате в общественном транспорте использовать другие способы оплаты проезда.

Вместе с тем подчёркивается, что в Белоруссии Samsung Pay продолжит функционировать без каких-либо изменений. Пользователи по-прежнему смогут добавлять и использовать в Samsung Pay карты платежных систем Visa и Mastercard.

Вместе с тем в феврале Национальная система платёжных карт (НСПК) попала под американские санкции. В компании заверили, что это не скажется на работе платёжных сервисов в России.

Отмечалось, что работа сервисов платёжной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей будут осуществляться в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, американская корпорация Apple осенью прошлого года отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке.

При этом при нажатии на другие вкладки сайта, в том числе для просмотра гаджетов, российским пользователям открывается страница техподдержки.

Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в стране. Однако пользователям оставались доступны страницы с гаджетами, которые были актуальными на момент приостановки деятельности компании.