Астана, 27 февраля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. В Казахстане банк «Фридом Финанс» остановил операции с российскими картами платёжной системы «Мир», сообщили в финансовом учреждении.

Андрей Гордеев / Ведомости/ТАСС

«Р2Р переводы во Freedom Banker с/на карту «Мир» более недоступны. Рекомендуем производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из Цифра Банка», — уточнили ТАСС в справочной службе банка.

Другой информации организация не представила.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля минторг США объявил о введении санкций в отношении 63 российских компаний, в том числе из банковской сферы. Так, под ограничения попали «Банк Авангард», «РостФинанс Банк», ПАО «СПБ Банк», «Модульбанк», «Морской банк». В чёрный список включили также индийскую компанию Crynofist Aviation, которая занимается дистрибуцией авиационных запчастей.

Отмечается, что все компании якобы оказывали существенное содействие вооружённым силам и/или военно-промышленному комплексу России.

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт заявили, что введённые США санкции не скажутся на деятельности платёжных сервисов в России. Работа сервисов системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей осуществляются в штатном режиме.