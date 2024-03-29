Москва, 29 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщили 29 марта в Министерстве обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что около 10:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 марта в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей. По данным Минобороны, украинские войска пытались атаковать Белгород с помощью системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В результате воздушной атаки со стороны Украины в Белгороде повреждено остекление в 17 многоквартирных домах, зданиях гимназии и «Белгород Арены».