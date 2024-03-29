Амстердам, 29 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен Украиной. Об этом 29 марта заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии «Форум за демократию» Марсел де Грааф в соцсети Х.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной. Потому что мы должны продолжать ненавидеть русских, а нашим детям скоро придётся погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — написал де Грааф.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Следственный комитет сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. В ведомстве отмечали, что имеются подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, заявил, что «конечно, Украина».

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.