Москва, 29 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Россия заблокировала резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР в соответствии со своими интересами. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Эта позиция больше соответствует нашим интересам», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта перед началом заседания Совбеза постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что «давно назрел мыслительный процесс» по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, а эксперты санкционного комитета перестали справляться со своими обязанностями.

Проект резолюции США предполагал продление мандата группы экспертов комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР до 30 апреля 2025 года. 13 из 15 членов Совбеза проголосовали «за», представитель Китая воздержался.

Авторы резолюции предлагали рекомендовать экспертам вести поиск и сбор информации о случаях несоблюдения КНДР санкций, введённых резолюциями Совбеза ООН, и информировать комитет о таких случаях.

Исходная резолюция была принята Советом Безопасности ООН в 2006 году после проведения КНДР ядерного испытания. Были запрещены поставки, продажа или передача Пхеньяну военной техники, вооружений, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в программах по созданию оружия массового уничтожения. Позднее Совбез ООН принял ещё несколько резолюций, ужесточающих санкции.

В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН. Отвечая на вопрос, может ли Москва снять санкции с Северной Кореи, Лавров указал, что Россия не вводила санкции, это сделал Совет Безопасности ООН.