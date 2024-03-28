Нью-Йорк, США, 28 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Россия 28 марта заблокировала в Совете безопасности ООН внесённую США резолюцию о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР.

Winfried Rothermel / via Global Look Press / www. globallookpress.com

Перед началом заседания Совбеза постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что «давно назрел мыслительный процесс» по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, а эксперты санкционного комитета перестали справляться со своими обязанностями.

Проект резолюции США предполагал продление мандата группы экспертов комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР до 30 апреля 2025 года. 13 из 15 членов Совбеза проголосовали «за», представитель Китая воздержался.

Авторы резолюции предлагали рекомендовать экспертам вести поиск и сбор информации о случаях несоблюдения КНДР санкций, введённых резолюциями Совбеза ООН, и информировать комитет о таких случаях.

Исходная резолюция была принята Советом безопасности ООН в 2006 году после проведения КНДР ядерного испытания. Были запрещены поставки, продажа или передача Пхеньяну военной техники, вооружений, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в программах по созданию оружия массового уничтожения. Позднее Совбез ООН принял ещё несколько резолюций, ужесточающих санкции.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН. Отвечая на вопрос, может ли Москва снять санкции с Северной Кореи, Лавров указал, что Россия не вводила санкции, это сделал Совет Безопасности ООН.

Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права, отметил министр в январе 2024 года, отвечая на вопрос, делилась ли КНДР вооружениями с Россией в обмен на технологии.