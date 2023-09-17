Москва, 17 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Россия будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Отвечая на вопрос, может ли российская сторона снять санкции с Северной Кореи, Лавров указал, что Россия не вводила санкции против КНДР, их ввёл Совет Безопасности ООН.

«Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын 12 сентября приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства. Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян.

15 сентября северокорейский лидер в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после — посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

17 сентября лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В этот же день власти Приморского края проводили с железнодорожной станции Артеме-Приморский-1 Ким Чен Ына, который завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.