Москва, 29 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил серьёзный просчёт, сделав ставку на антироссийскую риторику перед выборами в Европарламент под влиянием французских СМИ. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил 29 марта в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Сенатор Алексей Пушков

Ранее издание Politico, ссылаясь на французских чиновников и данные опроса Ifop, отметило отсутствие успеха антироссийской риторики Макрона. Такой курс он выбрал в борьбе с крайне правой партией «Национальное объединение», однако 30% французских избирателей на выборах в ЕП готовы голосовать за крайне правых, и только 21% — за коалицию Макрона.

«Если это действительно так, то Макрон стал жертвой самовнушения и той антироссийской и проукраинской трескотни, которая господствует во французских СМИ. Иначе он вряд ли настолько ошибся бы в оценке настроений французов», — отметил Пушков.

Он добавил, что Макрон, по оценке близких к нему фигур, сделал ставку на идею отправки военных в зону украинского конфликта, чтобы показать себя сильным руководителем, который способен взять ответственность в деле защиты Украины. Однако французы не хотят войны, а Украина их не волнует. Настроения граждан расходятся с картиной, которую изображают СМИ.

Пушков посоветовал Макрону поменьше смотреть французское телевидение и читать французские газеты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для того, чтобы не позволить России победить в конфликте с Украиной. Тогда же он сообщил, что европейские лидеры обсуждали идею об отправке военных на Украину, но не пришли к единому мнению. Макрона подвергли резкой критике и союзники по НАТО, и политические лидеры во Франции. После этого он заявил, что тщательно обдумал свои слова, а у республики нет «лимитов и красных линий» в вопросе помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что появление военных из стран Европы в зоне конфликта никак не изменит ситуацию, а только обернётся тяжёлыми последствиями для Украины. В Кремле предупредили, что такое развитие событий спровоцирует прямое военное столкновение России с НАТО.