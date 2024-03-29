Белгород, 29 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил ночью 29 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Укрытие, Белгород

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пост о ракетной опасности глава Белгородской области разместил в 02:49 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 марта в Белгородской области также объявлялась ракетная опасность. Тогда средства противовоздушной обороны сбили 18 воздушных целей на подлёте к Белгороду, уточнил Гладков. В результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали.

ВСУ 27 марта около 20:30 мск с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удар по территории Белгородской области. Дежурные средства ПВО уничтожили в небе 16 реактивных снарядов, сообщили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.