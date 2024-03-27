Белгород, 27 марта, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Минобороны сообщило о пресечении попытки киевских боевиков совершить террористическую атаку вечером 27 марта в Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ около 20:30 с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удар по территории области.

«Дежурными силами противовоздушной обороны 16 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — уточнили в Минобороны РФ.

О последствиях на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинских СМИ взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги 27 марта.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки 210 беспилотников ВСУ.

25 марта ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса.