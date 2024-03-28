Вашингтон, 29 марта, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден непристойно выражается в отношении российского президента Владимира Путина. Об этом в эфире Первого канала заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — отметил дипломат.

Ранее Антонов комментировал неоднократные оскорбления Байдена в сторону президента РФ. По мнению главы российской дипмиссии, неприемлемые высказывания президента США о Путине говорят о стремлении Вашингтона «похоронить» двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение.

Как сообщало ИА Регнум, Байден неоднократно пытался спровоцировать скандал, оскорбляя Путина. Во время выступления в штате Северная Каролина 26 марта глава Белого дома говорил о возможности привлечения дополнительных средств, повышая налоги для миллиардеров в США.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — добавил Байден.

Байден 19 октября 2023 года в своём обращении к американцам сравнил политику президента России и действия ХАМАС. Байден заявил, что они «хотят полностью уничтожить демократию». Тогда он назвал российского лидера «тираном».

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, оскорбительные слова Байдена в адрес Путина демонстрируют бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов работы Белого дома, который терпит одно фиаско за другим.