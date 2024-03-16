Вашингтон, 16 марта, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Очередное неприемлемое высказывание главы Белого дома Джо Байдена в сторону президента России Владимира Путина говорит о стремлении США «похоронить» двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение. Так прокомментировал призыв Байдена «противостоять Владимиру Путину» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

«Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России стратегическое поражение», — процитировала Антонова дипмиссия.

Дипломат подчеркнул, что слова американского президента демонстрируют бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов работы Белого дома, который терпит одно фиаско за другим.

По мнению Анатолия Антонова, Штаты не жалеют сил, безрезультатно пытаясь подпортить россиянам праздник — выборы президента, когда многонациональный народ России определяет своё будущее.

«Голосование ещё не завершилось, а американские власти грозят непризнанием итогов волеизъявления и карательными акциями для наблюдателей», — добавил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в очередной раз позволил себе недипломатичные высказывания в адрес Владимира Путина. Оскорбления прозвучали во время его выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Байден попытался аргументировать необходимость согласования Конгрессом США запроса о новой помощи Украине оскорблением в адрес Путина.

«Я продолжаю призывать каждого противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил президент США.

Американский президент Джо Байден произносит грубые слова в адрес российского лидера Владимира Путина из-за недостатка российских лекарственных препаратов в Белом доме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для главы государства подобная риторика неприемлема.

«Вряд ли Америка может гордиться таким», — прокомментировал представитель Кремля.

Сам Байден часто попадает в нелепые ситуации. 27 января глава Белого Дома назвал Дональда Трампа действующим президентом США.

Ещё один конфуз произошёл с Байденом 22 января, когда он перепутал двух глав федеральных министерств. Сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем президента США всё в порядке.