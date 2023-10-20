Москва, 20 октября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Кремле считают неприемлемой для главы государства риторику президента США Джо Байдена, который в своём недавнем заявлении сопоставил политику президента России Владимира Путина и действия ХАМАС. Об этом 20 октября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Samuel Corum/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие заявления главы Белого дома.

Байден в своём обращении к американцам 19 октября сопоставил политику президента России и действия ХАМАС, заявив, они «хотят полностью уничтожить демократию». Кроме того, российского лидера он назвал «тираном».

Как сообщало ИА Регнум, Байден неоднократно позволял себе недипломатичные выпады в адрес Путина. Так, в марте 2022 года американский лидер назвал президента России «смертоносным диктатором», а также «чистейшим бандитом». Также 16 марта 2022 года Байден назвал Путина «военным преступником».

Очередной попытку оскорбить российского лидера Байден предпринял 19 сентября, когда глава Белого дома назвал президента России «диктатором», с которым он «не встанет на одну сторону».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 октября написал, что ведомый США мир продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. Он уточнил, что в течение последних дней принимаются решения, которые показывают не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но также и утрату ими остатков совести.