Москва, 29 марта, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Между Россией и Западом почти не осталось сфер сотрудничества, отметил в ходе интервью «Известиям» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Практически нет», — ответил глава ведомства на соответствующий вопрос.

Лавров на упомянутый журналистами факт о якобы контактах по линии спецслужб добавил, что американцы всячески это подчеркивают. В США утверждают, что 7 марта они предупреждали о готовящемся в России теракте, на следующий день с таким же предупреждением выступило британское посольство, но на английском языке. При этом они адресовали сообщения именно своим гражданам, находящимся в Москве, рекомендуя отказаться от посещения массовых мероприятий.

«Что касается контактов по линии спецслужб, они, как правило, не афишируются. В недавнем интервью директор ФСБ России Александр Бортников сказал, что такие контакты были, предупреждение поступало, но оно было самого общего характера», — уточнил Лавров.

Министр добавил, что Евросоюз также фактически отказался от взаимодействия с Россией по конкретным вопросам борьбы с терроризмом, это произошло задолго до начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области и выразил соболезнования гражданам РФ, ставшим жертвами нападения. Он утверждал, что Евросоюз, возможно, не отказался бы возобновить сотрудничество с РФ в этой области, если бы Москва выступила с таким предложением. При этом Стано напомнил о приостановке сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине.

Эксперты усомнились в искренности идеи ЕС о сотрудничестве с Россией. Российское руководство неоднократно заявляло о том, что власти открыты для любых контактов, в том числе по теме борьбы с терроризмом, где в одиночку с этой проблемой не справиться никому, напомнил 26 марта политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.