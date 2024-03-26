Москва, 26 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В настоящее время сложно предположить, что сотрудничество между ЕС и Россией в сфере борьбы с терроризмом может возобновиться. Такое мнение 26 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что Евросоюз, возможно, не отказался бы возобновить сотрудничество с РФ в этой области, если бы Москва выступила с соответствующим предложением. Стано напомнил, что после начала Россией военной операции на Украине ЕС полностью приостановил сотрудничество с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фёдоров отметил, что на уровне спецслужб такие контакты существуют. Однако в нынешних условиях, на фоне заявлений европейских лидеров о желании нанести России стратегическое поражение, это становится проблематичным.

Политолог напомнил, что руководство России неоднократно заявляло о том, что власти открыты для любых контактов, в том числе по такой очень сложной теме, как борьба с терроризмом, где в одиночку с этой проблемой не справиться никому.

«Проблема в том, что Запад демонизировал Россию и российское руководство. Они сами создали себе проблему и загнали себя в тупик. Я думаю, если в ЕС возобладают здравые представления о мире и о том, что происходит, то такие контакты станут возможны. Однако в настоящее время, учитывая контекст, трудно предположить, что установятся какие-либо нормальные и доверительные отношения, потому что эта сфера требует доверия с обеих сторон. А доверие сильно подорвано», — подчеркнул Фёдоров.

В свою очередь политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что заявление Стано о готовности ЕС возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом не может быть искренним.

«Какое может быть искреннее заявление со стороны стран, которые поддерживают врага России, которые сами являются нашими противниками и которые ведут против России войну. Возобновление сотрудничества в этой сфере сейчас невозможно», — заявил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области и выразил соболезнования гражданам РФ, ставшим жертвами нападения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта заявил, что российские службы самостоятельно справляются с последствиями теракта в «Крокус Сити Холле», ни о какой зарубежной помощи речь не идёт. По его словам, накануне президент Владимир Путин провёл ряд телефонных разговоров, в том числе с руководством Белоруссии, Таджикистана и Турции. Были высказаны намерения совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

В России 24 марта был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия прошли по всей стране и даже за рубежом.

По последним официальным данным погибли 139 человек, 121 пострадал. Задержаны 11 причастных к террористической атаке, восеьм из них, в том числе непосредственные исполнители теракта, арестованы. Как рассказали в ФСБ, задержанные раскрывают информацию, которая указывает на украинский след в организации теракта.