Брюссель, 22 марта, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Европейский союз осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области и выразил соболезнования гражданам РФ, ставшим жертвами нападения. Об этом вечером 22 марта сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Евросоюз шокирован и потрясён сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Стано в социальной сети X.

Ранее в администрации Соединённых Штатов Америки заявили, что не видят каких-либо признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. При этом в Белом доме указали на отсутствие у американской стороны какой-либо информации о подготовке этого нападения. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя это заявление, призвала Вашингтон срочно передать всю информацию о теракте в Москве, если США располагают такими данными.

В министерстве иностранных дел Белоруссии назвали стрельбу в «Крокус Сити Холле» чудовищным террористическим актом, у которого не может быть оправданий. Также во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также сообщили, что белорусское посольство в РФ находится в контакте с российскими правоохранительными органами и выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Белоруссии.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По информации источника ИА Регнум, в результате теракта погибли не менее 25 человек, пострадали ещё 45. Кроме того, в здании прогремел взрыв и вспыхнул крупный пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.