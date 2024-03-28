Москва, 29 марта, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Российская сторона в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии получит сама. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Глава МИД отметил, что предложения КНР по мирному урегулированию конфликта из 12 пунктов несут здравый смысл и Россия позитивно отреагировала на этот документ. При этом «безумная формула мира главы киевского режима Владимира Зеленского» в расчёт не берётся.

«В отличие от безумной с точки зрения дипломатических перспектив «формулы» Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить. Этот план выстроен по логике «от общего к частному». Там констатируется «непорядок» в сфере безопасности в Европе и в мире, а также то, что причина этого беспорядка заключается в невыполнении Устава ООН — это и наша позиция», — пояснил Лавров.

Министр акцентировал, что надо договариваться о том, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников переговорного процесса.

Сергей Лавров отметил, что нужно руководствоваться несколькими позициями: положение на поле боя, учитывать законные, со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое проживает в Новороссии и в Донбассе.

«Их права, связанные с образованием, СМИ, использованием русского языка, сохранением своей истории и памяти о Великой Отечественной войне, были растоптаны киевским режимом. Не признавать эти реалии не получится», — резюмировал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью информагентству DPA не исключил, что может сыграть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Шрёдер заверил, что он успешно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным, и выразил уверенность, что хорошие отношения помогут ему поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.