Берлин, 28 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью информагентству DPA не исключил, что может сыграть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Герхард Шрёдер

Шрёдер отметил, что они успешно сотрудничали с президентом России Владимиром Путиным, и выразил уверенность, что хорошие отношения с Путиным помогут ему поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

«Мы здраво сотрудничаем на протяжении многих лет. Может быть, это поможет найти решение на переговорах. Другого варианта я не вижу», — цитирует высказывания Шрёдера издание Zeit.

Журналисты напомнили, что экс-канцлер выступал с посредническими инициативами и в марте 2022 года, однако тогда это не увенчалось успехом. Шрёдер намерен «на правительственном уровне» еще раз инициировать переговоры, в том числе потому, что он считает Германию и Францию также ответственными за обострение ситуации на Украине, сказано в материале.

Других способов выхода из ситуации, кроме переговоров, нет, сказал Шрёдер. Предположения о том, что Россия якобы применит ядерное оружие в ходе конфликта или нападёт на страны НАТО в Восточной Европе, он назвал чушью.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Шрёдер заявил, что власти Украины во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были готовы пойти на уступки, в том числе отказаться от вхождения в НАТО, но США запретили им это делать.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.