Москва, 29 марта, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян чудом избежала трагедии — она могла оказаться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она рассказала в авторской программе «Ч. Т. Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Я должна была быть в этом «Крокусе» тоже. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько в Москве с одинаковым названием, один из них в «Крокусе». Мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», — пояснила главред.

Она опаздывала на встречу, коллеги уже были в ресторане «Крокуса». Когда она с ними созвонилась, то смогла их убедить сменить место встречи на то, которое изначально планировалось.

Коллеги согласились и покинули «Крокус».

Как только Маргарита Симоньян с ними встретилась в другом ресторане, начали поступать звонки с сообщениями о террористах в концертном зале «Крокус Сити».

«И вот это всё началось, и должны были мы быть в «Крокусе». Ангел-хранитель, конечно, есть», — призналась журналист.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times написала 28 марта, что спецслужбы США не передали российской стороне всю имевшуюся у них информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». По данным издания, ухудшившиеся отношения между США и Россией не позволили американской стороне поделиться с Москвой информацией о террористической угрозе «сверх необходимого, опасаясь, что власти РФ могут узнать об источниках или методах американской разведки».

26 марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что переданная США информация о подготовке теракта в России носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

Директор ФСБ добавил, что силовики осуществили действия «в отношении конкретной группы и конкретных лиц и информация на тот момент не подтвердилась».

В результате теракта в концертном зале погибли 143 человека. Получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.